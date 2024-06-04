Движение по мосту в Астане перекроют до 1 июля

Напомним, ранее в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили, что с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней. Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.