Движение по мосту в Астане перекроют до 1 июля

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает, что с 21:00 часов 5 июня до 06:00 часов 1 июля текущего года планирует провести средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны пр. Кабанбай батыра и ул. А. Бараева с частичным перекрытием. При этом движение на вышеуказанном участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.
Кроме того, с 4 по 5 июня текущего года планируется проведение работ по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Бухар Жырау. При этом, движение для транспортных средств будет полностью перекрыто. «Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — призвали в акимате.
Напомним, ранее в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили, что с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней. Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.