Школьница из Хабаровска стала призером Всероссийского конкурса

Ученица 10 класса гимназии № 8 Хабаровска Анна Егорова стала призером Всероссийского конкурса, посвященного 80-летию полного снятия Блокады Ленинграда, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Свое сочинение она написала по материалам школьного музея, оно о жителях Краснофлотского района, переживших Ленинградскую блокаду в детстве. Анна набрала 97 баллов из 100 возможных.
Торжественная церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Победителям вручили грамоты и памятные подарки.
Напомним, что Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений» проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Ленинградской битве, а также приобщения молодого поколения к углубленному изучению истории России и противодействию фальсификации истории.