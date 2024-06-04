Школьница из Хабаровска стала призером Всероссийского конкурса

Напомним, что Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений» проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Ленинградской битве, а также приобщения молодого поколения к углубленному изучению истории России и противодействию фальсификации истории.