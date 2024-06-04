Новосибирск вошел в тройку городов для переезда жителей Сибири ради работы

Новосибирск вошел в тройку городов, куда сибиряки готовы переехать ради работы, выяснили специалисты hh.ru.
— Почти каждый пятый житель Сибири, искавший работу, готов к переезду в другой регион ради трудоустройства. В Новосибирской области этот показатель составляет 18%, — говорится в исследовании.
Самым популярным регионом для переезда стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург. Закрыл тройку Новосибирск.
Чаще всего переезд в другую область ради работы готовы рассмотреть жители Республики Алтай, Омской и Томской областей, Республики Тыва.
Основную массу соискателей составляют мужчины с опытом работы. Обычно они ищут вакансии менеджеров по продажам, программистов, разработчиков, руководителей проектов.