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Новосибирск вошел в тройку городов для переезда жителей Сибири ради работы

Основную массу соискателей составляют мужчины с опытом работы.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск вошел в тройку городов, куда сибиряки готовы переехать ради работы, выяснили специалисты hh.ru.

— Почти каждый пятый житель Сибири, искавший работу, готов к переезду в другой регион ради трудоустройства. В Новосибирской области этот показатель составляет 18%, — говорится в исследовании.

Самым популярным регионом для переезда стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург. Закрыл тройку Новосибирск.

Чаще всего переезд в другую область ради работы готовы рассмотреть жители Республики Алтай, Омской и Томской областей, Республики Тыва.

Основную массу соискателей составляют мужчины с опытом работы. Обычно они ищут вакансии менеджеров по продажам, программистов, разработчиков, руководителей проектов.

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