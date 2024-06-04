В Калининградской области хотят выращивать чёрный тмин в промышленных масштабах

«Сейчас мы выращиваем обыкновенный тмин, основные объёмы отгружаем в другие российские регионы, но рассчитывает выйти на экспорт. Также мы хотим попробовать выращивать чёрный тмин, эта культура очень популярна в Индии, мы уже обсуждали поставки в эту страну».