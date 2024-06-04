В Калининградской области хотят выращивать чёрный тмин в промышленных масштабах. Проектом занимается КФХ «Калина» из Черняховского округа.
Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru основатель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Чечулин, специалисты отрабатывают технологии культивирования.
«Сейчас мы выращиваем обыкновенный тмин, основные объёмы отгружаем в другие российские регионы, но рассчитывает выйти на экспорт. Также мы хотим попробовать выращивать чёрный тмин, эта культура очень популярна в Индии, мы уже обсуждали поставки в эту страну».
Чёрный тмин посеяли на территории три гектара. «Наша задача — подобрать агротехнологию для выращивания чёрного тмина в Калининградской области. Очень важны технология посева, глубина посева, удобрения. Там много-много нюансов, которые нужно постигать на практике», — уточнил представитель КФХ.
В промышленных масштабах тмин начали выращивать в Калининградской области в 2019 году. Площадь плантаций превышает тысячу гектаров. Сейчас КФХ «Калина» из Черняховского округа — крупнейший производитель тмина в России. Местный продукт используют в приготовлении хлебобулочных изделий, приправ и масла.
В 2022 году товар отправляли в Литву, Польшу, Латвию и Грузию. Позднее КФХ «Калина» планировало наладить поставки в Индию и Китай.