Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчан предупредили о «фейковом» аккаунте администрации в соцсети

Ростовчан предупредили о «фейковом» аккаунте администрации в соцсети. Об этом в своём микроблоге рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Речь идёт о мессенджере Telegram. Поддельный канал, который не имеет отношения к работе муниципалитета, размещал городские новости и публиковал сообщения якобы от имени чиновников.

«Эти публикации содержат ложную информацию и носят провокационный характер», — пояснил сити-менеджер Ростова. Он призвал жителей города соблюдать информационную гигиену — доверять только надёжным источникам, ссылки на которые размещены на официальном портале администрации.

А ранее глава администрации Таганрога назвал фейком слова об атаке дронов на завод.

Интернет