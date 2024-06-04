Ростовчан предупредили о «фейковом» аккаунте администрации в соцсети

Речь идёт о мессенджере Telegram. Поддельный канал, который не имеет отношения к работе муниципалитета, размещал городские новости и публиковал сообщения якобы от имени чиновников.
«Эти публикации содержат ложную информацию и носят провокационный характер», — пояснил сити-менеджер Ростова. Он призвал жителей города соблюдать информационную гигиену — доверять только надёжным источникам, ссылки на которые размещены на официальном портале администрации.
А ранее глава администрации Таганрога назвал фейком слова об атаке дронов на завод.