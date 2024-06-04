Через месяц, 6 июля, в Омске пройдёт большой кофейный фестиваль. На трёх площадках в центре города жителей соберёт Skuratov Fest.
Как пишет телеграм-канал «omsk_putevoditel», гостей ждёт живая музыка, профессиональный лекторий и огромный запас кофе. В этом году фестиваль продлится один день, но, по словам Виктора Скуратова, большой праздник планируют устраивать каждый год. Причём его масштабы будут расширять, чтобы привлекать в Омск туристов из других городов.
Ранее мы писали, что в Омскую область приходит долгожданное потепление. По-настоящему летняя погода прогнозируется на территории региона в первой декаде июня. Тепло принесёт в наш регион антициклон, который движется с юга России.