В Омске пройдёт большой кофейный фестиваль

Как пишет телеграм-канал «omsk_putevoditel», гостей ждёт живая музыка, профессиональный лекторий и огромный запас кофе. В этом году фестиваль продлится один день, но, по словам Виктора Скуратова, большой праздник планируют устраивать каждый год. Причём его масштабы будут расширять, чтобы привлекать в Омск туристов из других городов.