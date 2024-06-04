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Экс-главе потребрынка в Новосибирске вменяют незаконную передачу госимущества

Из-за Виталия Витухина муниципальная казна пострадала на 50 миллионов рублей.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина: чиновник способствовал незаконной передаче госимущества стоимостью 50 миллионов рублей неким юридическим лицам. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Прокуратура Заельцовского района провела проверку законности передачи муниципального имущества, принадлежащего МКУ «Ритуальные услуги», аффилированным юридическим лицам, — рассказали в ведомстве.

Виталий Витухин, вопреки интересам службы, способствовал передаче земельных участков, здания и помещения третьим лицам. В итоге городская казна пострадала примерно на 50 миллионов рублей.

— Следователем СУ СК России по Новосибирской области в отношении должностного лица мэрии возбуждено уголовное дело по п.п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — добавили в прокуратуре.

Витухина задержали. Расследование продолжается.

Напомним, что накануне правоохранители провели обыски у экс-начальника департамента потребительского рынка.