Экс-главе потребрынка в Новосибирске вменяют незаконную передачу госимущества

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина: чиновник способствовал незаконной передаче госимущества стоимостью 50 миллионов рублей неким юридическим лицам. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Прокуратура Заельцовского района провела проверку законности передачи муниципального имущества, принадлежащего МКУ «Ритуальные услуги», аффилированным юридическим лицам, — рассказали в ведомстве.
— Следователем СУ СК России по Новосибирской области в отношении должностного лица мэрии возбуждено уголовное дело по п.п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — добавили в прокуратуре.
Витухина задержали. Расследование продолжается.
Напомним, что накануне правоохранители провели обыски у экс-начальника департамента потребительского рынка.