Экс-главе потребрынка в Новосибирске вменяют незаконную передачу госимущества

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина: чиновник способствовал незаконной передаче госимущества стоимостью 50 миллионов рублей неким юридическим лицам. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.