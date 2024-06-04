Мама Веры Пехтелевой рассказала, как живет семья, пережившая смерть дочери

Евгений Пехтелев, папа Веры, сказал kuzbass.aif.ru, что первые годы очень сильно переживал смерть дочери. Он живёт надеждой, что все получат по заслугам, в том числе Владислав Канюс, который отправился спустя три года колонии на СВО, после чего был помилован и демобилизован. Сейчас убийца находится на свободе, что, безусловно, отравляет жизнь семье Веры.