Мама Веры Пехтелевой рассказала, как живет семья, пережившая смерть дочери

Больше четырёх лет назад в семье кузбассовцев Пехтелевых произошло страшное горе — их любимую дочь, внучку, племянницу и сестру, 23-летнюю Веру, жестоко убил бывший возлюбленный Владислав Канюс. Мама Веры Оксана рассказала kuzbass.aif.ru, как спустя время живёт семья погибшей.
«Как я живу? Как-то живу. Стремлюсь, помогаю, успокаиваю других, выслушиваю. Я себя вытянула, очень благодарна за это близким, но счастья нет. Горе время не лечит. Есть добро, надёжность, забота друг о друге, а счастья и будущего нет. Боль осталась и тёплые воспоминания о моём ребёнке», — говорит kuzbass.aif.ru Оксана Пехтелева.
Она считает, что чтобы справиться с подобным горем, семья должна держаться вместе и помогать друг другу, иногда даже заставлять и убеждать жить.
Евгений Пехтелев, папа Веры, сказал kuzbass.aif.ru, что первые годы очень сильно переживал смерть дочери. Он живёт надеждой, что все получат по заслугам, в том числе Владислав Канюс, который отправился спустя три года колонии на СВО, после чего был помилован и демобилизован. Сейчас убийца находится на свободе, что, безусловно, отравляет жизнь семье Веры.