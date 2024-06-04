Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи еще на семи улицах появились платные парковки

В Сочи еще на семи улицах появились платные парковки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Участки платной парковки появятся в Центральном районе на улицах Северная, Юных Ленинцев и Островского, в Хостинском районе на улицах Возрождения, 50 лет СССР, Октябрьской и переулке Ушинского.

Платная парковка будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. В ночное время и в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Остановка до 15 минут — бесплатно.

Ранее мы сообщали, что в Сочи на дорогах появилась разметка синего цвета. Согласно изменениям в ПДД, новый цвет разметки должен визуально разграничить зоны платной и бесплатной парковки. Платные зоны отмечают синей прерывистой линией.