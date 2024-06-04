Обладатели крейсерских яхт посоревнуются в скорости во Владивостоке

Во Владивостоке 12 июня в акватории Амурского залива дадут старт гонке «Паруса России — 2024» (8+) среди крейсерских яхт, которая проходит ежегодно в рамках всероссийского фестиваля, посвященного Дню России.
Соревнования «Паруса России» будут проходить в День России во всех регионах страны, где культивируется парусный спорт: Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург, Псков, Тольятти, Краснодарский край, Новосибирск, Сахалин и другие города.
Дистанция для крейсерских яхт будет представлять собой большой 25-мильный треугольник: старт напротив мыса Бурный — бухта Кирпичного завода — мыс Песчаный — остров Уши — финиш. Дети будут гоняться по классической трапеции в районе бухты Федорова.
В 12:00 стартуют соревнования среди юношей и девушек на швертботах классов Оптимист, Кадет, 420, Лазер 4.7 и Лазер-Радиал.