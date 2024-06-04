Объявлено об изменениях в тренерском штабе «Авангарда»

«Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию — в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба. Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков. Это наш земляк, имеющий большой опыт практической и теоретической деятельности, в том числе в ФХР. Его основной задачей будет работа над индивидуальными навыками хоккеистов всей системы “Авангарда”, от Академии до главной команды», — прокомментировал пополнение тренерского штаба генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.