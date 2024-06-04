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Шесть казахстанских школьников стали миллионерами

Астана. 4 июня. КазТАГ — В День защиты детей в столичном Дворце мира и согласия при поддержке благотворительного фонда «Халык» состоялось торжественное открытие первого республиканского арт-эко фестиваля Aiala. Фестиваль Aiala представляет собой уникальную возможность для школьников со всей страны выразить свои заботы об окружающей среде через искусство.

Источник: КазТАГ

В финал фестиваля прошли 36 лучших конкурсантов со всех регионов Казахстана, включая участников из сельской и отдаленной местности. Шесть победителей в категориях визуальное искусство, перформанс, видеомейкинг, декоративно-прикладное искусство, музыка и поэзия, арт-перформанс стали обладателями сертификатов на Т1 млн.

По словам председателя правления Центра поддержки гражданских инициатив Лимы Диас, в нашей стране впервые проводится такое событие, где переплетаются креативные индустрии, дети и экология.

«Мы на протяжении месяца проводили конкурс среди творческих талантливых ребят со всего Казахстана и получили свыше 250 заявок по шести номинациям по теме экологии. Победители получили денежные призы и смогут в дальнейшем реализовать свои творческие идеи. Мероприятие проводится впервые, и мы считаем, что очень важно помочь молодежи выразить свои чувства о важности заботы об окружающей среде через творчество. Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодным, потому что получили очень большую обратную связь от школьников страны», — поделилась Лима Диас.

Победителями фестиваля и обладателями сертификатов на Т1 млн стали:

— Категория Órnekte — Нұрыллаев Айболат, Кызылорда;

— Категория Árle — Науханбаев Нұржігіт, Кызылординская область;

— Категория Beinele — Анеля Сатыбалдиева, Астана;

— Категория Qara — Регина Землиханова, Алматы;

— Категория Sezin — Рахимжанова Аяна, Актюбинская область;

— Категория Sóıle — Латыпаев Арман, область Жетысу, город Жаркент.

Арт-эко фестиваль Aiala проходил во Дворце Мира и Согласия 1—2 июня и был открыт для всех желающих ознакомиться с уникальной инсталляцией «5 элемент». В рамках фестиваля также проводились мастер-классы для детей по живописи, созданию арт-объектов с помощью макулатуры, финансовой грамотности и войлоковалянию.

Организаторами арт-эко фестиваля Aiala являются министерство культуры и информации Республики Казахстан и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Генеральный спонсор мероприятия — благотворительный фонд «Халык».