Шесть казахстанских школьников стали миллионерами

В финал фестиваля прошли 36 лучших конкурсантов со всех регионов Казахстана, включая участников из сельской и отдаленной местности. Шесть победителей в категориях визуальное искусство, перформанс, видеомейкинг, декоративно-прикладное искусство, музыка и поэзия, арт-перформанс стали обладателями сертификатов на Т1 млн.
По словам председателя правления Центра поддержки гражданских инициатив Лимы Диас, в нашей стране впервые проводится такое событие, где переплетаются креативные индустрии, дети и экология.
«Мы на протяжении месяца проводили конкурс среди творческих талантливых ребят со всего Казахстана и получили свыше 250 заявок по шести номинациям по теме экологии. Победители получили денежные призы и смогут в дальнейшем реализовать свои творческие идеи. Мероприятие проводится впервые, и мы считаем, что очень важно помочь молодежи выразить свои чувства о важности заботы об окружающей среде через творчество. Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодным, потому что получили очень большую обратную связь от школьников страны», — поделилась Лима Диас.
Победителями фестиваля и обладателями сертификатов на Т1 млн стали:
— Категория Órnekte — Нұрыллаев Айболат, Кызылорда;
— Категория Árle — Науханбаев Нұржігіт, Кызылординская область;
— Категория Beinele — Анеля Сатыбалдиева, Астана;
— Категория Qara — Регина Землиханова, Алматы;
— Категория Sezin — Рахимжанова Аяна, Актюбинская область;
— Категория Sóıle — Латыпаев Арман, область Жетысу, город Жаркент.
Арт-эко фестиваль Aiala проходил во Дворце Мира и Согласия
Организаторами арт-эко фестиваля Aiala являются министерство культуры и информации Республики Казахстан и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Генеральный спонсор мероприятия — благотворительный фонд «Халык».