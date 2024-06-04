Шесть казахстанских школьников стали миллионерами

«Мы на протяжении месяца проводили конкурс среди творческих талантливых ребят со всего Казахстана и получили свыше 250 заявок по шести номинациям по теме экологии. Победители получили денежные призы и смогут в дальнейшем реализовать свои творческие идеи. Мероприятие проводится впервые, и мы считаем, что очень важно помочь молодежи выразить свои чувства о важности заботы об окружающей среде через творчество. Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодным, потому что получили очень большую обратную связь от школьников страны», — поделилась Лима Диас.