Новым директором «СГК-Новосибирск» назначен экс-чиновник мэрии Дмитрий Перязев

Дмитрий Перязев, ранее занимавший пост руководителя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в администрации Новосибирска, был назначен генеральным директором АО «СГК — Новосибирск» 3 июня.
Перязев стал вторым руководителем муниципального департамента энергетики и ЖКХ, который перешел из мэрии в Сибирскую генерирующую компанию. Первым был Андрей Колмаков, возглавлявший Новосибирский филиал СГК в течение 4,5 лет.
Предшественником Перязева на посту главы филиала СГК был Дмитрий Лузанов, который продолжит руководить АО «СГК — Алтай».
Дмитрий Перязев окончил НГАСУ (Сибстрин). С 2004 года он работал в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», а с 2010 года занимал руководящие должности в МУП «Энергия». С 2018 года он возглавлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что начальника департамента мэрии Новосибирска обвиняют в превышении должностных полномочий.