Новым директором «СГК-Новосибирск» назначен экс-чиновник мэрии Дмитрий Перязев

Дмитрий Перязев окончил НГАСУ (Сибстрин). С 2004 года он работал в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», а с 2010 года занимал руководящие должности в МУП «Энергия». С 2018 года он возглавлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.