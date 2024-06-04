В Москве возобновили горячее водоснабжение в почти 6 тыс. зданий

Бирюков объяснил, что благодаря этому можно установить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Все работы будут завершены до 25 августа. Заммэра напомнил, что в рамках работ специалисты перекладывают трубопроводы современных технологий, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.