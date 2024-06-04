Компота не будет? Стоит ли ждать, что клубника станет дешевле

Сегодня ценник на ягоду самарцев совсем не радует — клубника от 600, черешня по 800 рублей. В Самаре килограмм сладкой радости стоит вдвое дороже мяса. Почему так произошло и ожидается ли снижение цены?
Почему так дорого?
Майские заморозки здорово ударили по садоводческим хозяйствам. Одними из первых от этого пострадали производители ягод — в первую очередь, садовой земляники (официальное название клубники). Многие производители, выращивающие землянику в промышленных масштабах, недополучили часть урожая. В ряде регионов потери урожая составили 80−90%. И ценник на ягоды вырос повсеместно. Погодный фактор — причина объективная, но есть и субъективные моменты.
Прогулявшись по самарским рынкам и прицениваясь в ягоде, мы отметили, что стоимость клубники и черешни неоднородна, часто это зависит от района города, а также от аппетитов и совести продавца. Так, в центре города клубника стоит от 700 рублей, черешня — 800, в спальных районах — ценник на 20% ниже. Также цена на ягоду зависит от ее наличия на оптовых базах.
«Сейчас мы допродаем клубнику краснодарскую, ее в последние 2 недели привезли очень много. Сначала, когда сезон только начинался, мы ее продавали по 700 рублей за килограмм, потом пошел вал с юга и цена упала, а к концу дня мы ее и за 500 отдавали, чтобы утром свежую привезти. Но ее на базах уже осталось немного, и ценник опять полез вверх», — рассказал Зуфар, торгующий фруктами и ягодами на одном из самарских рынков.
По его словам, сейчас на склады везут турецкую клубнику, она немного дешевле, но вкусовыми качествами уступает ягоде российской.
«Турецкая ягода менее сладкая и не такая душистая, стоит в розницу 500 рублей за килограмм, но на нее цена закупочная тоже потихоньку пошла вверх. Ждем клубнику местную, ее сезон должен со дня на день начаться. Так каждый сезон бывает, но в этом году вся ягода заметно дороже, чем в прошлом. Много где ягода померзла, поэтому мы и сами не знаем, сколько будет стоить местная клубника, но вряд ли сильно дешевле привозной. Все зависит от того, сколько ее соберут», — уверен Зуфар.
Как отметил торговец, на днях начала снижаться цена на черешню — большая партия ягоды пришла из Узбекистана.
«Первую черешню и по 800−900 рублей продавали, но мы ее почти не брали — дорого, не каждый себе может позволить ее купить. А сейчас уже и за 500 рублей можно взять, и если ее будет много, то цена может еще опуститься», — говорит Зуфар.
Дачники не спасут.
Майские заморозки ударили и по самарским дачникам и огородникам. По словам пенсионерки Надежды Прониной, часть самой долгожданной ранней клубники погибла.
«Клубника начала цвести рано — было много влаги и тепла, зеленело все вокруг. Но потом случились заморозки и почти весь цвет погиб. Причем заморозок шел полосами, у одного ягода померзла вся, а у соседа через два участка все нормально. Сейчас новые цветки появляются и ягодки уже есть, но урожая все равно будет меньше», — отметила дачница.
Наверняка многие дачники, которые в прошлые годы могли себе позволить продать излишек урожая, оставят его на собственные нужды. А те, кто выращивает ягоду на продажу, ценник снижать не станут, чтобы компенсировать меньший объем урожая более высокой ценой.
Ждем местную?
Как уверяют самарские производители садовой земляники, определенный дефицит ягоды будет ощущаться. Тем не менее, по словам Андрея Батманова, главного агронома одного из ведущих садоводческих хозяйств области, несмотря на природные катаклизмы, местная ягода у самарцев будет.
«Заморозки ударили по всем, но благодаря ряду агротехнических мероприятий, включая применение минеральных удобрений до низких температур, мы смогли минимизировать ущерб. Также мы впервые за всю историю производства ягоды вторично накрыли ее нетканым материалом на всей площади (22,6 гектаров). Благодаря этому температура на момент заморозков по всей области у нас была под материалом чуть выше нуля. Конечно, это серьезные траты, которые заметно удорожают производство ягоды, но благодаря этому урожай мы спасли. Наши коллеги в Сергиевском районе тоже укрывали ягоду и смогли ее сохранить».
Вопрос цены.
В прошлом году на прилавки самарский производитель поставил порядка 300 тонн садовой земляники и в этом сезоне планирует повторить этот показатель.
"5 июня мы начинаем сбор ягод (сезон продлится до 10 июля) и организуем поставки в торговые сети, потребности в землянике мы планируем закрыть. Если говорить о ценообразовании, то рассчитывать на сильное снижение стоимости местных ягод не стоит. Обычно цена на продукцию падает в сезон, когда растут ее объемы. А откуда взяться большим объемам, если во многих регионах урожай производственных плантаций земляники погиб?
В Самаре мы свой урожай спасли и ягодой самарцев обеспечим, но затраты на все процедуры были очень солидными, они уже процентов на 40 выше плановых. Плюс ко всему, выросшие цены на средства защиты растений, удобрения и пр. также влияют на конечную стоимость продукта. Наша задача — сохранить рентабельность производства, понятно, что мы не будем работать в минус, но и задирать цену не станем, — отметил Батманов.
Яблоки будут, а смородина — нет.
От заморозков пострадала не только клубника, но и многие другие ягодные культуры, а также яблоки. Так, на 100% пострадала от возвратных заморозков черная смородина, самарские производители этой ягоды подсчитывают убытки. Смородины в этом году будет мало.
Ударили заморозки и по яблоневым садам, когда минусовые температуры пришлись на время цветения.
Многие производители яблок по всей стране оказались под ударом, некоторые компании потеряли до 90% урожая. Сильно пострадали Липецкая, Воронежская и Тамбовская область, около половины урожая потеряли в Курской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской и Саратовской областях, не стала исключением и наш регион. И цена на яблоки выросла автоматически: и в сетях, и на рынках. В магазине самое дешевое яблоко стоит 120, на уличном прилавке — от 170 рублей.
«Цветение садов было безумное, по пятибальной шкале на твердую 4, а потом несколько раз случились заморозки. Благодаря своевременным агротехническим приемам яблоневые сады мы тоже сохранили. Хотя проблемы была и с пчелами: когда холодно, они не летают, но отчасти помог сильный ветер, как фактор опыления. Потери есть, но урожай будет. Без яблок самарцы тоже не останутся».
Ударим по абрикосам?
В сезон клубнички хочется многим, но наесться ее вдоволь может и не получиться из-за дороговизны ягоды. Тогда, скорее всего, альтернативой могут стать более дешевые плодовые, например, тот же абрикос, слива. В сезон цена на южные и узбекские сорта более приемлема. А там и вишня должна подойти и местный крыжовник, который не сильно пострадал от заморозков.