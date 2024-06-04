Компота не будет? Стоит ли ждать, что клубника станет дешевле

«Турецкая ягода менее сладкая и не такая душистая, стоит в розницу 500 рублей за килограмм, но на нее цена закупочная тоже потихоньку пошла вверх. Ждем клубнику местную, ее сезон должен со дня на день начаться. Так каждый сезон бывает, но в этом году вся ягода заметно дороже, чем в прошлом. Много где ягода померзла, поэтому мы и сами не знаем, сколько будет стоить местная клубника, но вряд ли сильно дешевле привозной. Все зависит от того, сколько ее соберут», — уверен Зуфар.