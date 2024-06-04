Новые троллейбусы во Владивостоке показывают отличные результаты в тестах

По словам Максима Акульшина, в ходе тестового пробега по муниципальным дорогам, троллейбусы смогли пройти на 60% больше расстояния по сравнению с заявленными 40 километрами. Эти машины, первая из которых прибыла в город в апреле, предназначены для полной замены устаревшего троллейбусного парка до конца года.