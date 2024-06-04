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Новые троллейбусы во Владивостоке показывают отличные результаты в тестах

Первый из партии троллейбусов, прибывший в Приморье, установил новый стандарт в автономном пробеге.

Источник: Администрация Владивостока

Новейшие троллейбусы, изготовленные компанией «Транс-Альфа» из Вологды, демонстрируют превосходные результаты в ходе тестирования во Владивостоке, превышая ожидания заказчика в полтора раза. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

Испытания подтвердили, что автономный пробег новых троллейбусов значительно превосходит заявленные производителем характеристики, позволяя им преодолевать расстояния без подзарядки от контактной сети гораздо дальше обусловленных контрактом параметров.

По словам Максима Акульшина, в ходе тестового пробега по муниципальным дорогам, троллейбусы смогли пройти на 60% больше расстояния по сравнению с заявленными 40 километрами. Эти машины, первая из которых прибыла в город в апреле, предназначены для полной замены устаревшего троллейбусного парка до конца года.

Транспортные средства оснащены современными системами ГЛОНАСС, климат-контроля, видеонаблюдения и специальными устройствами для облегчения доступа маломобильных пассажиров. В настоящее время троллейбусы находятся в ведении компании «Электротранспорт», которая проводит всеобъемлющие проверки систем и испытания перед тем, как они начнут регулярно перевозить жителей и гостей города.

Финансирование обновления электротранспорта стало возможным благодаря казначейскому кредиту, выделенному Приморскому краю на развитие инфраструктуры, в том числе на приобретение 16 троллейбусов и 20 автобусов. Власти Владивостока планируют использовать возможности автономного хода новых троллейбусов для расширения существующих маршрутов, включая участок от автовокзала до района Снеговой пади, что станет возможным благодаря встроенным аккумуляторам для хранения энергии.