Красноярцам показали эскизы будущего фонтана «Реки Сибири»

Каскадный фонтан на Театральной площади «Реки Сибири» в скором времени начнет свое преображение. А пока мастерская A2 опубликовала четыре эскиза и предложила самим красноярцам выбрать понравившийся вариант, как достопримечательность будет выглядеть после реконструкции.