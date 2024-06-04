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Красноярцам показали эскизы будущего фонтана «Реки Сибири»

Каскадный фонтан на Театральной площади в центре Красноярска готовится к реконструкции.

Источник: Мастерская "А2"

Каскадный фонтан на Театральной площади «Реки Сибири» в скором времени начнет свое преображение. А пока мастерская A2 опубликовала четыре эскиза и предложила самим красноярцам выбрать понравившийся вариант, как достопримечательность будет выглядеть после реконструкции.

Важно, что все прежние скульптуры рек сохранят, это ключевое условие. Все они были демонтированы и находятся на хранении на складе. Эскизы отличаются друг от друга деталями. Предусмотрены лифты для маломобильных граждан, либо пандус.

Напомним, что фонтан был построен в 2005 году. А решение о реконструкции принято в 2020 году.

архитектура