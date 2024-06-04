В Новосибирской области ожидают вторую волну половодья

— Рост притока вызван повышением уровня воды в горных реках Бии и Катуни после дождей. В настоящее время таяние снега в горных областях практически закончилось. В створе Барнаула пик притока наблюдался 30 мая, приток к створу ГЭС все еще сохраняет повышенные значения и на 2 июня составил 4680 кубометров в секунду, — написали в организации.