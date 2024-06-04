В Новосибирской области ожидают вторую волну половодья

Пик второй волны половодья ожидают в регионе в первой декаде июня. Об этом сообщили на сайте новосибирского филиала РусГидро.
— Рост притока вызван повышением уровня воды в горных реках Бии и Катуни после дождей. В настоящее время таяние снега в горных областях практически закончилось. В створе Барнаула пик притока наблюдался 30 мая, приток к створу ГЭС все еще сохраняет повышенные значения и на 2 июня составил 4680 кубометров в секунду, — написали в организации.
В пресс-службе отметили, что вода набирается со скоростью семь сантиметров в сутки. Средний уровень водохранилища — 112,32 метров. Сейчас его полезный объем заполнен до половины.
Работники ГЭС планируют достичь отметки нормального подпорного уровня в 113,5 метров к 30 июня.