Пропавшую в Перми 66-летнюю женщину нашли с травмами

Напомним, в Перми 1 июня пропала 66-летняя женщина. Она ушла из дома около 14:00. Позже её заметили в Индустриальном районе. На записи с одной из камер наблюдения было видно, что пропавшая идёт в одном ботинке. Известно, что женщина страдала от потери памяти.