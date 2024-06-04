Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую в Перми 66-летнюю женщину нашли с травмами

Её обнаружила бригада скорой помощи.

Источник: Соцсети

Волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили perm.aif.ru, что пропавшая в Перми 66-летняя женщина найдена с травмами.

«Жительницу Мотовилихи обнаружила и забрала бригада скорой помощи в Пермском округе. Женщина шла в сторону деревни Песьянки. Зачем она туда направлялась — неизвестно», — рассказали perm.aif.ru в поисковом отряде.

Как стало известно perm.aif.ru, пермячку обнаружили с травмами. В их числе — перелом руки. Сейчас выясняют, что произошло с женщиной. Её передали родным.

Напомним, в Перми 1 июня пропала 66-летняя женщина. Она ушла из дома около 14:00. Позже её заметили в Индустриальном районе. На записи с одной из камер наблюдения было видно, что пропавшая идёт в одном ботинке. Известно, что женщина страдала от потери памяти.