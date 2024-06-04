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В Красноярске временно введут бесплатный проезд в электробусах

Акция состоится в честь Дня охраны окружающей среды.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске 5 июня проезд на электробусах станет бесплатным для всех пассажиров. Акция проходит в честь Дня охраны окружающей среды, сообщает городская администрация и министерство экологии Красноярского края.

Электробусы курсируют по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие зори. Как отмечают в минэкологии края, с помощью этой акции жителей Красноярска хотят поздравить с Днем охраны окружающей среды, а также напомнить, что электротранспорт более экологичный, чем обычные бензиновые автомобили.

Напомним, впервые электробусы запустили в Красноярске 17 февраля 2024 года. Стоимость проезда в этом в этом транспорте составляет 32 рубля — столько же, сколько на остальном городском электротранспорте.