В Красноярске временно введут бесплатный проезд в электробусах

В Красноярске 5 июня проезд на электробусах станет бесплатным для всех пассажиров. Акция проходит в честь Дня охраны окружающей среды, сообщает городская администрация и министерство экологии Красноярского края.
Электробусы курсируют по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие зори. Как отмечают в минэкологии края, с помощью этой акции жителей Красноярска хотят поздравить с Днем охраны окружающей среды, а также напомнить, что электротранспорт более экологичный, чем обычные бензиновые автомобили.
Напомним, впервые электробусы запустили в Красноярске 17 февраля 2024 года. Стоимость проезда в этом в этом транспорте составляет 32 рубля — столько же, сколько на остальном городском электротранспорте.