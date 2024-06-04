В Красноярске временно введут бесплатный проезд в электробусах

Электробусы курсируют по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие зори. Как отмечают в минэкологии края, с помощью этой акции жителей Красноярска хотят поздравить с Днем охраны окружающей среды, а также напомнить, что электротранспорт более экологичный, чем обычные бензиновые автомобили.