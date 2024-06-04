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Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге во время ПМЭФ-2024

В Северной Столице с 5 по 8 июня пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум, в связи с этим вводятся временные ограничения в движении транспорта.

Так, до 8 июня перекрыто движение по следующим улицам:


Стартовой от Быковской ул. до ул. Внуковской;

Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.

На тот же период сузят проезжую часть:


Пулковского шоссе на участке, ближайшей к «Пулково»;

на пересечении Киевского шоссе с Красносельским;

на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе с Витебским проспектом;

на Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

С 6.00 5 июня до 23:59 8 июня для грузовиков будет перекрыто движение по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта; участку Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского; и по Витебскому проспекту от Московского до Петербургского шоссе, сообщили в Госавтоинспекция по СПб и ЛО.