Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге во время ПМЭФ-2024

Так, до 8 июня перекрыто движение по следующим улицам:
Стартовой от Быковской ул. до ул. Внуковской;
Домодедовской ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
Внуковской ул. от д. 2 до Домодедовской ул.
На тот же период сузят проезжую часть:
Пулковского шоссе на участке, ближайшей к «Пулково»;
на пересечении Киевского шоссе с Красносельским;
на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе с Витебским проспектом;
на Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.
С 6.00 5 июня до 23:59 8 июня для грузовиков будет перекрыто движение по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта; участку Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского; и по Витебскому проспекту от Московского до Петербургского шоссе, сообщили в Госавтоинспекция по СПб и ЛО.