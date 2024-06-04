Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге во время ПМЭФ-2024

С 6.00 5 июня до 23:59 8 июня для грузовиков будет перекрыто движение по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта; участку Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского; и по Витебскому проспекту от Московского до Петербургского шоссе, сообщили в Госавтоинспекция по СПб и ЛО.