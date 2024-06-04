Тачки в мясо, на месте скорая: массовая авария попала на видео во Владивостоке

Отмечается, что во вторник, 4 июня, на автодороге с Луговой в сторону Баляева произошла серьезная авария. По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не выдержал дистанцию и совершил столкновение с Toyota Aqua. От удара второй участник ДТП выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mazda Bongo, а та в свою очередь по касательной столкнулась с Toyota Corolla Axio.