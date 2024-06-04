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Тачки в мясо, на месте скорая: массовая авария попала на видео во Владивостоке

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Источник: Соцсети

Массовая авария попала на видео во Владивостоке. Как рассказали очевидцы, ДТП случилось в районе улицы Луговой. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что во вторник, 4 июня, на автодороге с Луговой в сторону Баляева произошла серьезная авария. По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не выдержал дистанцию и совершил столкновение с Toyota Aqua. От удара второй участник ДТП выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mazda Bongo, а та в свою очередь по касательной столкнулась с Toyota Corolla Axio.

Некоторые автомобили очень серьезно пострадали. В комментариях к публикации пользователи обсуждают увиденное: «Тачки в мясо, на месте скорая»; «Жесть, слов нет»; «Надеюсь, все целы».