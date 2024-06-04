В Хабаровске начался масштабный ремонт на улице Ленина

В рамках крупной кампании по ремонту тепловых сетей в Хабаровске началась реконструкция магистрали в районе перекрестка улиц Ленина и Калинина. В настоящее время рабочие трудятся на пешеходной части со стороны бывшего Института кооперации напротив управления Гидрометеослужбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так уже перекрыта правая полоса автомобильной дороги по ул. Ленина — по ней организован обход пешеходов, движущихся в сторону площади Славы. Чуть позже строители, для проведения работ, полностью перекроют эту улицу.
— Пока мы работаем на коллекторе, который находится под пешеходной части перекрестка, далее с улицы Ленина мы будем идти по Калинина в сторону Амура. И примерно с середины июня движение по Ленина придется полностью перекрыть, — объяснил бригадир рабочих.
Напомним, ранее директор Хабаровских тепловых сетей Вячеслав Аронович сообщил, что ориентировочно перекресток Ленина — Калинина будет закрыт до 40 дней.