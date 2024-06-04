В Хабаровске начался масштабный ремонт на улице Ленина

— Пока мы работаем на коллекторе, который находится под пешеходной части перекрестка, далее с улицы Ленина мы будем идти по Калинина в сторону Амура. И примерно с середины июня движение по Ленина придется полностью перекрыть, — объяснил бригадир рабочих.