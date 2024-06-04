Амурский бульвар стали приводить в порядок после инспекции Дмитрия Демешина

Амурский бульвар стали приводить в порядок после проверки врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время объезда глава региона указал на плачевное состояние прогулочной зоны и отсутствие цветов на бульваре.
30 мая на месте начались ремонтные работы, они проводятся на наиболее проблемных участках, так как общий ремонт бульвара требует больших финансовых вложений. В том числе начался ямочный ремонт дороги от ДВГАФКа до Железнодорожного вокзала.
Всего на сегодняшний день уложено около 800 кв метров асфальта, работы дошли до перекрестка с улицей Дзержинского.
Также на Амурском бульваре ведется высадка цветов и подрезка кустарников.
Дмитрий Демешин неоднократно отмечал, что эффективность любого руководителя должна определяться конкретными делами. После прогулки врио губернатора с мэром, в ходе которой глава региона предложил городским чиновникам поставить себя на место людей, ситуация сдвинулась с мертвой точки — необходимые деньги и желание сделать благоустройство «для людей» сразу нашлись.