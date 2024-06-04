Движение транспорта закроют на двух центральных улицах Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, закрыты будут следующие участки:
- по улице Локомобильной от улицы Новой до улицы Центральной — с 24 июня по 24 августа. Движение автомобильного транспорта будет организовано по улице Латвийской;
- по улице Энгельса от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя — с 17 июня по 30 августа.
На дорогах установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.