В Перми проезд на улице Левченко перекрыт до 9 июня

Проезд на улице Левченко в Перми перекрыт до 9 июня, сообщает администрация города.
По данным муниципалитета, причиной приостановки движения стал ремонт теплосетей. Ограничение будет действовать на участке от улицы Малой до улицы Стахановской. Возобновить движение планируется в 7:00 9 июня.
«Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и напоминают, что ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам», — добавили в городской администрации.
Мэрия Перми порекомендовала водителям заранее планировать маршрут движения с учётом перекрытия.