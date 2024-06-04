Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми проезд на улице Левченко перекрыт до 9 июня

Причиной стал ремонт теплосетей.

Источник: Мэрия Перми

Проезд на улице Левченко в Перми перекрыт до 9 июня, сообщает администрация города.

По данным муниципалитета, причиной приостановки движения стал ремонт теплосетей. Ограничение будет действовать на участке от улицы Малой до улицы Стахановской. Возобновить движение планируется в 7:00 9 июня.

«Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и напоминают, что ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам», — добавили в городской администрации.

Мэрия Перми порекомендовала водителям заранее планировать маршрут движения с учётом перекрытия.