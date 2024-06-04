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В аэропорту Красноярск у пассажиров изъяли 1 135 кг запрещенной продукции

Гости из стран СНГ везут в багаже фрукты, крупы, овощи, орехи.

Источник: Соцсети

Специалисты Красноярского краевого управления Россельхознадзора за май зарегистрировали в аэропорту 55 случаев нарушения пассажирами карантинного законодательства. Нарушения касаются провоза растительной продукции на территорию страны.

У пассажиров из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан в ручной клади и багаже обнаружили 1 135 кг запрещенной к ввозу растительной продукции: фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, рис и т. д.

В 19 случаях на ввезенной продукции выявлены карантинные объекты: зерновка, калифорнийская щитовка и семена сорных растений рода повилики. Зараженная продукция уничтожена, — подчеркивают сотрудники надзорного ведомства.

Кроме того, пассажиры пытались ввозить мед, молочную и мясную продукцию без соответствующих ветеринарно-санитарных разрешений и заключений. 82 кг подобной продукции тоже изъяты и уничтожены. 48 граждан привлечено к административной ответственности.