Из Владивостока в Шанхай: «Россия» запустила регулярные полёты три раза в неделю

«Шанхай интересен как самостоятельное туристическое и деловое направление, а также как трансферный узел для полетов в различные страны. Наш надежный партнер — авиакомпания “Россия” постепенно наращивает маршрутную сеть из Владивостока, мы верим, что группа “Аэрофлот” откроет для наших пассажиров еще много новых рейсов», — рассказали в аэропорту.