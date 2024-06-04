Из Владивостока в Шанхай: «Россия» запустила регулярные полёты три раза в неделю

В воскресенье, 2 июня, авиакомпания «Россия» совершила первый прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай. Теперь полеты в этом направлении будут регулярными, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
По заявлениям пресс-службы международного аэропорта Владивосток, полеты в Шанхай будут проходить по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi SuperJet 100, обратные рейсы — по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3,5 часа.
«Шанхай интересен как самостоятельное туристическое и деловое направление, а также как трансферный узел для полетов в различные страны. Наш надежный партнер — авиакомпания “Россия” постепенно наращивает маршрутную сеть из Владивостока, мы верим, что группа “Аэрофлот” откроет для наших пассажиров еще много новых рейсов», — рассказали в аэропорту.
Стоит отметить, что Владивосток продолжает укреплять отношения с городами Китая. Так, глава Владивостока Константин Шестаков во время рабочей поездки в Харбин заявил, что к концу 2024 года ожидается увеличение вдвое количества туристов из Китая в дальневосточной столице.
Ранее из Владивостока были запущены прямые авиарейсы в Пекин, Харбин, Далянь и Яньцзи.