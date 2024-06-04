С 28 октября запустят прямые рейсы из Иркутска в Пхукет

Иркутск и Таиланд свяжет прямое авиасообщение. Самолет будет летать три раза в неделю: понедельник, четверг и суббота. Желающие уже сейчас могут приобрести билеты. Их стоимость начинается от 38 тысяч на одного и на выбор предоставляется три тарифа: базовый, стандарт, плюс. Об этом сказано на сайте авиакомпании.
— Первый рейс «Иркутск-Пхукет» состоится 28 октября, самолет вылетит из областного центра в 14:25. На азиатском курорте воздушное судно приземлится в 20:40 — время в пути 7 часов 15 минут, — сказано на сайте.
В «Базовом» тарифе недоступен возврат билета и выбор места, а за багаж вообще придется доплачивать. «Стандартный» стоит от 46 тысяч, в него уже включен багаж, доступен платный возврат, провоз спортивного снаряжения и выбор мест.
Ну и в тарифе «Плюс» сохраняется все вышеперечисленное, только обмен и возврат билета бесплатный, добавляется возможность выбора питания, приоритета в аэропорту и бизнес-зал. За такое удовольствие придется заплатить от 63 тысяч рублей на одного человека.