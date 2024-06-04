С 28 октября запустят прямые рейсы из Иркутска в Пхукет

Иркутск и Таиланд свяжет прямое авиасообщение. Самолет будет летать три раза в неделю: понедельник, четверг и суббота. Желающие уже сейчас могут приобрести билеты. Их стоимость начинается от 38 тысяч на одного и на выбор предоставляется три тарифа: базовый, стандарт, плюс. Об этом сказано на сайте авиакомпании.