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Дневная температура воздуха пойдет на спад в Ростове-на-Дону с 6 июня

Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону начнется спад жары.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Жара в Ростове-на-Дону пойдет на спад с 6 июня, столбики термометров должны опуститься на несколько градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Сегодня и завтра, 4 и 5 июня, дневная температура воздуха в донской столице сохранится в пределах +33−36 градусов. 6 июня обещают +33, а в последующие дни, до 10 июня, будет +30−31.

Ночная температура воздуха в ближайшие семь дней установится в районе +19−21 градусов. До пятницы ветер будет западный и северо-западный, а потом сменится на северный и восточный.