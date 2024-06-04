Дневная температура воздуха пойдет на спад в Ростове-на-Дону с 6 июня

Жара в Ростове-на-Дону пойдет на спад с 6 июня, столбики термометров должны опуститься на несколько градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
Сегодня и завтра, 4 и 5 июня, дневная температура воздуха в донской столице сохранится в пределах +33−36 градусов. 6 июня обещают +33, а в последующие дни, до 10 июня, будет +30−31.
Ночная температура воздуха в ближайшие семь дней установится в районе +19−21 градусов. До пятницы ветер будет западный и северо-западный, а потом сменится на северный и восточный.