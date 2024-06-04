Омичи переплатили почти миллиард за электроэнергию

После плановой проверки служба вынесла 6 предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов за электроэнергию и вывоз мусора. Уточняется, что РЭК применила некорректные индексы для расчёта стоимость электроэнергии, а также не указала анализ расходов на вывоз ТКО, учтённых в тарифах. Сообщается, что комиссия проверит обоснованность расходов на сумму более 13,5 млрд рублей, сообщили на официальном сайте ФАС.