Омичи переплатили почти миллиард за электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба предписала регулятору Омской области исключить из тарифов за электроэнергию 913 миллионов рублей, которые были включены в тарифы необоснованно.
После плановой проверки служба вынесла 6 предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов за электроэнергию и вывоз мусора. Уточняется, что РЭК применила некорректные индексы для расчёта стоимость электроэнергии, а также не указала анализ расходов на вывоз ТКО, учтённых в тарифах. Сообщается, что комиссия проверит обоснованность расходов на сумму более 13,5 млрд рублей, сообщили на официальном сайте ФАС.
Ранее мы сообщали, что рядом с омской ТЭЦ нашли майнинговую ферму. АО «ТГК-11» и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют, рассказали в пресс-службе.