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Омичи переплатили почти миллиард за электроэнергию

ФАС выяснила, что регулятор Омской области необоснованно включил в тарифы 913 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная антимонопольная служба предписала регулятору Омской области исключить из тарифов за электроэнергию 913 миллионов рублей, которые были включены в тарифы необоснованно.

После плановой проверки служба вынесла 6 предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов за электроэнергию и вывоз мусора. Уточняется, что РЭК применила некорректные индексы для расчёта стоимость электроэнергии, а также не указала анализ расходов на вывоз ТКО, учтённых в тарифах. Сообщается, что комиссия проверит обоснованность расходов на сумму более 13,5 млрд рублей, сообщили на официальном сайте ФАС.

Ранее мы сообщали, что рядом с омской ТЭЦ нашли майнинговую ферму. АО «ТГК-11» и ТЭЦ-4 к данному имуществу отношения не имеют, рассказали в пресс-службе.

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