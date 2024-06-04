Лето в Хабаровском греет, но не везде

В Хабаровском крае постепенно устанавливается лето. Такое, как мы и ждали — теплое. Но только на юге оно такое! На севере еще нулевые температуры и холодные дожди.
Так, в Хабаровске 5 июня ночью +5…+7, днем +22…+24 градуса. В Вяземском на рассвете +6…+8 градусов, днем +21…+23 градуса, в Бикине в темное время суток +7…+9, в послеобеденное время +20…+22 и небольшой дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Комсомольске-на-Амуре в предрассветные часы +6…+8, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Будет отличный день! А вот на самом севере совсем не лето. В Чумикане ночью 0…+2 градуса, днем всего +6…+8 градусов, пройдет небольшой дождь. В Аяне ночью так же от 0 до +2, днем +5…+7, ночью кратковременный дождь.
В Охотске синоптики прогнозируют сильный дождь, ночью +2…+4, днем всего +4…+6 градусов. В селе имени Полины Осипенко в предрассветные часы +2…+4 градуса, днем +10…+12. В Николаевске-на-Амуре ночью +3…+5, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, кратковременный дождь. В Советской Гавани ночной фон температур +3…+5, дневной +13…+15 градусов. В Чегдомыне ночью +7…+9, зато днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. В Троицком такие же ночные значения, днем еще теплее, +22…+24 градуса.
Уровень Амура у Хабаровска 82 сантиметра, температура воды 14,9 градуса.
На Руси в деревнях в этот день заканчивали сажать огурцы. Считалось, что позже заниматься посадками нет смысла, так как овощи не успеют созреть. Работами в огороде заведовали в основном женщины, избегая посторонних глаз. В старину существовало поверье, что если кто-то будет наблюдать за процессом, то огурцы вырастут горькими и невкусными. Тогда же начинали сеять коноплю, из которой готовили конопляное масло для лечения кашля, болезни легких и кожных заболеваний. Поэтому в старину у праздника было два названия — Левон Огуречник или Левон Конопляник.