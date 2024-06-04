Лето в Хабаровском греет, но не везде

На Руси в деревнях в этот день заканчивали сажать огурцы. Считалось, что позже заниматься посадками нет смысла, так как овощи не успеют созреть. Работами в огороде заведовали в основном женщины, избегая посторонних глаз. В старину существовало поверье, что если кто-то будет наблюдать за процессом, то огурцы вырастут горькими и невкусными. Тогда же начинали сеять коноплю, из которой готовили конопляное масло для лечения кашля, болезни легких и кожных заболеваний. Поэтому в старину у праздника было два названия — Левон Огуречник или Левон Конопляник.

