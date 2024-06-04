Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Издание сообщило накануне Эйдельштейну о том, что рассмотрение иска завершено. От комментариев мужчина отказался.
Еще в августе 2023 года Никулинский суд Москвы отказал Эйдельштейну в рассмотрении иска о признании отцовства для вступления в наследство по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору. Однако в феврале 2024-го в инстанцию поступила апелляционная жалоба от заинтересованного лица. Тогда Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил решение.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022-го после продолжительной болезни. В начале февраля того же года политика госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище.
Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 года. Его отцом является Жириновский, а матерью — Жанна Газдарова. Мужчина взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна. Впервые Жириновский представил сына общественности в 2017 году.