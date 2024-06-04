Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Еще в августе 2023 года Никулинский суд Москвы отказал Эйдельштейну в рассмотрении иска о признании отцовства для вступления в наследство по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору. Однако в феврале 2024-го в инстанцию поступила апелляционная жалоба от заинтересованного лица. Тогда Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил решение.