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Нижегородка Ирина Пегова снялась в роли Екатерины II в историческом сериале

Премьера состоится 15 июня.

Нижегородская актриса Ирина Пегова снялась в историческом многосерийном фильме «Царская прививка» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Как отмечается, Ирина Пегова исполнила роль Екатерины II. Кроме того, в сериале сыграли Филипп Янковский, Сергей Марин, Юрий Кузнецов, Полина Резаева и другие актеры.

Действие разворачивает во второй половине 18 века. Время правления Екатерины Великой омрачено страшной эпидемией оспы, однако никто не хочет делать экспериментальную прививку. Тогда Екатерина II приглашает английского доктора, чтобы сделать прививку и показать пример всем жителям.

Премьера сериала состоится 15 июня. Режиссером выступил Егор Анашкин.

Ранее нижегородская актриса Наталья Бочкарева поделилась фото со съемок в новом проекте. Вместе с Тимуром Батрутдиновым и Владимиром Сычевым, Наталья Бочкарев снимается в продолжении сериала «Бедный олигарх» (16+).

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