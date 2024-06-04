Нижегородка Ирина Пегова снялась в роли Екатерины II в историческом сериале

Действие разворачивает во второй половине 18 века. Время правления Екатерины Великой омрачено страшной эпидемией оспы, однако никто не хочет делать экспериментальную прививку. Тогда Екатерина II приглашает английского доктора, чтобы сделать прививку и показать пример всем жителям.