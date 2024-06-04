«Здоровье — это наше будущее!»: в Красноярске на Взлётке открыли новую спортплощадку

«Спорт — это здоровье, а здоровье — это наше будущее! Поэтому сегодня очень важно всячески поддерживать и развивать детский спорт. Для того, чтобы наше подрастающее поколение занималось хорошим делом. Вообще мы стабильно каждый год делаем по одной спортплощадке в Красноярске, в этом году у нас в планах открыть в городе три новых спортивных объекта. Так, например, сегодня мы открываем площадку на улице Молокова, в ближайшее время еще одна площадка появится во дворе на Алексеева», — рассказал заместитель генерального директора РУСАЛ по связям с государственными органами и специальным проектам Дмитрий Дмитриев.