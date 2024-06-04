«Здоровье — это наше будущее!»: в Красноярске на Взлётке открыли новую спортплощадку

Новый спортивный объект появился во дворе на улице Молокова, 50. Управляющая компания «Континент» обратилась к РУСАЛу за помощью в ремонте хоккейной коробки в конце 2023 года. Компания выделила 2 млн 750 тыс. рублей на работы по обновлению спортплощадки по программе софинансирования.
«Раньше у нас на этом месте была хоккейная площадка от застройщика, которая со временем пришла в негодность и не отвечала требованиям безопасности. Мы узнали о благотворительной программе РУСАЛа и решили принять в ней участие. Представители компании откликнулись на нашу просьбу о ремонте спортплощадки и обеспечили 80% финансирования работ, еще 20% внесли жители дома. Финансирование прошло в конце 2023 года, площадка была зарезервирована. Рабочие ждали теплого времени года и хороших погодных условий для того, чтобы можно было выполнить ремонт», — сообщила заместитель директора управляющей компании «Континент» Светлана Филоненко.
«Поле отличное! Всё начерчено, играть очень удобно. Для профессионального футболиста важно, чтобы поблизости была хорошая спортивная площадка. Потому что в футбол нужно играть каждый день, а если не каждый день, то хотя бы три раза в неделю», — отметил участник товарищеского футбольного матча Степан Паршин.
РУСАЛ поддерживает проекты в Красноярске, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств. В планах компании в ближайшее время финансирование еще трех спортплощадок в Советском районе, которым требуется капитальный ремонт.
«Спорт — это здоровье, а здоровье — это наше будущее! Поэтому сегодня очень важно всячески поддерживать и развивать детский спорт. Для того, чтобы наше подрастающее поколение занималось хорошим делом. Вообще мы стабильно каждый год делаем по одной спортплощадке в Красноярске, в этом году у нас в планах открыть в городе три новых спортивных объекта. Так, например, сегодня мы открываем площадку на улице Молокова, в ближайшее время еще одна площадка появится во дворе на Алексеева», — рассказал заместитель генерального директора РУСАЛ по связям с государственными органами и специальным проектам Дмитрий Дмитриев.
Напомним, в апреле текущего года компания РУСАЛ и администрация Красноярска впервые подписали комплексное соглашение о социально-экономическом партнерстве. В соглашение вошли проекты развития города, которые РУСАЛ будет реализовывать до 2026 года. Главная цель этих инициатив — развитие комфортной городской среды. В их числе продолжение проекта масштабной реконструкции Центрального парка, а также продолжение реставрации объектов Исторического квартала.