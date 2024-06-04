СК проверит Макаревича после беседы с пранкером. Музыкант пожелал победы Украине

Помимо этого Макаревич высказался в беседе с «Зеленским» о своем возвращении в Россию. По его признанию, на родине он не был около двух лет и желание возвращаться он не испытывает. «Совершенно точно не собираюсь для них петь», — обратил внимание он. Артист добавил, что чувствует себя как дома в Израиле. Музыкант имеет гражданство этой страны.