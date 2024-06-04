Стало известно, какие гостиницы будут принимать участников IX ВЭФ во Владивостоке

«Ежегодно мы заботимся о том, чтобы гости и участники форума были размещены с безопасностью и максимальным комфортом. Такие мероприятия проводятся, чтобы указать гостиницам на возможные нюансы <…> Для гостиниц это также возможность получить консультацию и, не доводя до проверки, исправить те недочеты, которые могут возникнуть», — заявил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.