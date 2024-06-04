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Стало известно, какие гостиницы будут принимать участников IX ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ФедералПресс. Подготовка к одному из самых ожидаемых событий года — девятому Восточному Экономическому Форуму — уже в полном разгаре в столице Дальнего Востока. В этом году гостей международного форума примут 25 гостиниц Владивостока и Артема. Как сообщили в краевом агентстве по туризму, подготовка к приему высоких гостей города осуществляется строго в рамках регламентов надзорных органов.

Источник: Reuters

«Ежегодно мы заботимся о том, чтобы гости и участники форума были размещены с безопасностью и максимальным комфортом. Такие мероприятия проводятся, чтобы указать гостиницам на возможные нюансы <…> Для гостиниц это также возможность получить консультацию и, не доводя до проверки, исправить те недочеты, которые могут возникнуть», — заявил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

В списке аккредитованных коллективных средств размещения в рамках ВЭФ-2024: VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA, «ЛОТТЕ Отель Владивосток», «Sunrise Apartments», «Сибирское подворье», «Астория», NewLiving Hotel Владивосток, Novotel Владивосток, «Аванта», «Меридиан», Patrokl Hotel, «Арбат-Владивосток», «МОРЕ», «Экватор», RODINA Residences Vladivostok, AZIMUT Сити Отель Владивосток, Жемчужина, «Гавань», Приморье, «Rial», «Вилла АртЭ» (Villa ArtE), «Звезда моря», Tigre de Cristal, «Aurora Park Hotel» и «АКФЕС-СЕЙО».

Ответственность за подготовку гостиниц и отелей в международному форуму взяла на себя межведомственная комиссия, которую вошли представители различных ведомств и организаций, таких как краевое агентство по туризму, министерство промышленности и торговли Приморского края, управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока, Росконгресс, Роспотребнадзор, МЧС, Росгвардия и Российская гостиничная ассоциация.

Несмотря на то, что все аккредитованные отели Приморья строго соблюдают нормы санитарно-эпидемиологического обслуживания, противопожарной безопасности и антитеррористические требования, в комиссии подчеркнули, что особое внимание будет уделено проверке тех отелей, которые впервые будут принимать гостей ВЭФ.

Отмечается, что согласование стоимости услуг по размещению участников и гостей ВЭФ во Владивотоке уже состоялось между отелями и Росконгрессом.

IX Восточный Экономический Форум состоится в столице Приморья на острове Русский с 3 по 6 сентября 2024 года.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о новой концепции павильона Приморского края, который будет представлен в рамках выставки «Улице Дальнего Востока». Авторы павильона «Приморский край — маяк на карте России» обещают отразить все ключевые принципы развития региона.

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