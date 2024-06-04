Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие три дня Свердловскую область ждут ливни и грозы

С 4 по 7 июня в Свердловской области ожидаются ливни и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Ближайшие дни уральцев ждет настоящее лето. По словам главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, с летом свердловчанам в этом году повезло. Пока оно ожидается теплым.

— По прогнозам с 4 по 7 июня ожидаются ежедневные осадки — грозы. Ливневые дожди. На юге области в этот период будет тепло — 22−27 градусов, — заявила Галина Шепоренко во время пресс-конференции, посвященной предстоящему лету.

При этом главный синоптик Уральского Гидрометцентра отметила, что холодный май, с которым в этом году столкнулись жители Свердловской области — явление отнюдь нередкое для нашего региона.