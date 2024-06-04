В ближайшие три дня Свердловскую область ждут ливни и грозы

Ближайшие дни уральцев ждет настоящее лето. По словам главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, с летом свердловчанам в этом году повезло. Пока оно ожидается теплым.
— По прогнозам с 4 по 7 июня ожидаются ежедневные осадки — грозы. Ливневые дожди. На юге области в этот период будет тепло — 22−27 градусов, — заявила Галина Шепоренко во время пресс-конференции, посвященной предстоящему лету.
При этом главный синоптик Уральского Гидрометцентра отметила, что холодный май, с которым в этом году столкнулись жители Свердловской области — явление отнюдь нередкое для нашего региона.