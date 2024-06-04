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На Химмаше появилась скульптура человека с кубиком Рубика вместо головы

В Екатеринбурге на Химмаше в рамках международного фестиваля «Стенограффия» (Stenograffia) установили арт-объект «Поиск себя», который изображен в виде человека с кубиком Рубика вместо головы. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля, арт-объект создал Рустам Кубик.

Высота скульптуры составляет 3 м, а ее вес — 150 кг. Персонаж сидит на траве, его руки тянутся к голове, которая представляет собой кубик Рубика. Отмечается, что основной смысл арт-объекта — поиск себя лучшего. «Этот поиск может занять всю жизнь, но от этого он не становится неактуальным или надоедливым, а наоборот делает жизнь ценной, наполняет смыслом и мотивирует двигаться дальше. А сам кубик Рубика очень близок мне как символ знаний, к которым я сам тянусь всю жизнь», — рассказал Рустам Кубик.

По словам руководителя «Стенограффии» Алены Клец, команда готовилась к этому проекту с прошлого года. Она отметила, что скоро будут представлены другие работы в рамках 15 сезона фестиваля.

Напомним, летом 2023 года уличные художники в рамках «Стенограффия» создали 28 арт-объектов. В сентябре сообщалось, что около 10 объектов находятся еще в работе.

искусство