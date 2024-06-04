На Химмаше появилась скульптура человека с кубиком Рубика вместо головы

Высота скульптуры составляет 3 м, а ее вес — 150 кг. Персонаж сидит на траве, его руки тянутся к голове, которая представляет собой кубик Рубика. Отмечается, что основной смысл арт-объекта — поиск себя лучшего. «Этот поиск может занять всю жизнь, но от этого он не становится неактуальным или надоедливым, а наоборот делает жизнь ценной, наполняет смыслом и мотивирует двигаться дальше. А сам кубик Рубика очень близок мне как символ знаний, к которым я сам тянусь всю жизнь», — рассказал Рустам Кубик.