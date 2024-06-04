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К концу недели Калининградскую область зальёт дождями, поднимется шквалистый ветер — Гидрометцентр

Температура будет колебаться в пределах 17−20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°

В Калининградской области похолодает к концу недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр по региону.

«В течение недели по области будет в пределах 17−20 градусов тепла, в пятницу, 7 июня, воздух днём прогреется до 23 градусов, а к концу недели температура может понизиться до 14−17 градусов», — рассказали метеорологи.

Ночью температура составит 10−15 градусов. Во вторник и до среды синоптики не ждут существенных осадков. Вечером 5 июня и в следующие два дня возможны кратковременные дожди.

В выходные, 8 и 9 июня, пройдут повсеместно. В воскресенье усилится западный ветер. Скорость порывов — до 12−15 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что заливать Калининградскую область может вплоть до среды.