К концу недели Калининградскую область зальёт дождями, поднимется шквалистый ветер — Гидрометцентр

В Калининградской области похолодает к концу недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр по региону.
«В течение недели по области будет в пределах 17−20 градусов тепла, в пятницу, 7 июня, воздух днём прогреется до 23 градусов, а к концу недели температура может понизиться до 14−17 градусов», — рассказали метеорологи.
Ночью температура составит 10−15 градусов. Во вторник и до среды синоптики не ждут существенных осадков. Вечером 5 июня и в следующие два дня возможны кратковременные дожди.
В выходные, 8 и 9 июня, пройдут повсеместно. В воскресенье усилится западный ветер. Скорость порывов — до 12−15 метров в секунду.
Синоптики предупредили, что заливать Калининградскую область может вплоть до среды.