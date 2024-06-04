С 4 июня в Ростове ограничат движение транспорта в центре города

Ограничение введут 4 июня.
Водители авто не смогут проехать по улице Красноармейской (от проспекта Кировского до переулка Крепостного). До 10 июля там проведут работы на системе ливневой канализации. После этой даты движение на участке восстановят.
Чуть дольше, до 30 июля частично перекроют улицу Филимоновскую (от Островского до Буденновского). Движение организуют по одной из сторон проезжей части.
В это же время ограничат проезд по крайней правой полосе по Буденновскому (южное направление в створе Филимоновской). Как сообщили в департаменте автодорог, почти два месяца там будут прокладывать водопровод.