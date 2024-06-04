Как в Самаре отметят 225 лет со дня рождения Пушкина

В Самаре на 6 июня 2024 года запланирована праздничная программа, посвященная 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Самарские библиотеки проведут пешеходные экскурсии по городу. Начало всех программ запланировано на 10 часов.
Основными площадками Пушкинского дня в Самаре станут усадьбы музея «Детская картинная галерея» и Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.
Утром пройдут художественные и танцевальные мастер-классы, пленэры, кинопоказы по произведениям поэта.
С 17 часов в Литературном музее театр юного зрителя «СамАРТ» покажет спектакль «Сказки Пушкина», пройдет лекция об истории моды, манерах и традициях 18 — 19 веков, искусство художественного слова продемонстрируют артисты самарских театров.
В Детской картинной галерее с 18 часов будут идти театрализованные постановки по произведениям Пушкина, концерт музыкантов Самары и коллектива «Волга фолк Бэнд».
Также в 18 часов начнется пешеходная экскурсия по Самаре, которая стартует от Литмузея.
с 12 до 14 часов на пешеходной зоне улицы Ленинградской пройдет интерактивная программа «Зарисовки к Пушкину», в 13:30 состоится презентация нового сборника «Я Вас любил…» в зале Самарской публичной библиотеки, а вечером там же пройдет финал городского конкурса «На неведомых дорожках» и прозвучит лекция о живописцах пушкинской поры.
В ДК «Нефтяник» с 11 часов будут проходить театральные постановки, громкие чтения и квесты.
В ДК «Пламя» и доме культуры «Сатурн» пройдет акция «Открытый микрофон» и литературно-музыкальные гостиные.
В 13 часов в ДК «Зубчаниновка» мастера декоративно-прикладного творчества будут учить создавать «сказочные» композиции по мотивам пушкинских сказок.
В 10:30 в театре «Витражи» покажут детский спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», а в 18:30 в театре «Камерная сцена» покажут спектакль «Станционный смотритель».
В сквере Эльдара Рязанова можно будет посмотреть фильмы под открытым небом. В 16 часов начнется показ киноленты «Сказка о царе Салтане», в 18 часов — фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
В этот день культурная общественность Самары возложит цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в Пушкинском сквере, сообщили в пресс-службе мэрии.