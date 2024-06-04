Как в Самаре отметят 225 лет со дня рождения Пушкина

с 12 до 14 часов на пешеходной зоне улицы Ленинградской пройдет интерактивная программа «Зарисовки к Пушкину», в 13:30 состоится презентация нового сборника «Я Вас любил…» в зале Самарской публичной библиотеки, а вечером там же пройдет финал городского конкурса «На неведомых дорожках» и прозвучит лекция о живописцах пушкинской поры.