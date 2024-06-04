Житель Хабаровского края пойдёт под суд за фиктивную регистрацию мигрантов

В ходе рейда, который провели сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные отдела МВД России по Амурскому району, было выявлено пятеро граждан ближнего зарубежья, которые не проживали по адресу, указанному у них в документах. В ходе разбирательств правоохранителям удалось выйти на жителя Амурска, который обеспечил им фиктивную регистрацию. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по версии полицейских, действовал мужчина через местный МФЦ.
— В ходе допроса обвиняемый сообщил, что он не являлся принимающей стороной по месту своей работы. Для законного пребывания иностранных граждан на территории России им необходим был договор аренды жилого помещения, где они должны были быть зарегистрированы и проживать, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские выяснили, что мужчина заключил с иностранными гражданами договор аренды своего частного дома, только вот строение было непригодно для проживания — ранее там произошёл пожар. Мигранты пообещали, что жилище они ему починят взамен на прописку. Так, амурчанин, зная, что идёт на преступление, обратился в многофункциональный центр и зарегистрировал приезжих в аварийном доме. При этом в МФЦ его письменно предупреждали об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учёт.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан», направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за такое преступление предусматривает до трёх лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.