Житель Хабаровского края пойдёт под суд за фиктивную регистрацию мигрантов

Полицейские выяснили, что мужчина заключил с иностранными гражданами договор аренды своего частного дома, только вот строение было непригодно для проживания — ранее там произошёл пожар. Мигранты пообещали, что жилище они ему починят взамен на прописку. Так, амурчанин, зная, что идёт на преступление, обратился в многофункциональный центр и зарегистрировал приезжих в аварийном доме. При этом в МФЦ его письменно предупреждали об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учёт.