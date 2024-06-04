Распадская представила цифровые проекты на «Угле России и Майнинг — 2024»

Цифровой проект «Видеоаналитика лавного конвейера» позволяет осуществлять бесперебойную транспортировку угля на-гора. На одной из секций механизированного комплекса установлена видеокамера. Она распознает каждый элемент лавного конвейера, оценивает его состояние и тут же маркирует. Вся информация в режиме реального времени выводится на экран в диспетчерскую. Это позволяет заблаговременно составить план работ на ближайшую ремонтную смену, предотвращая таким образом до 14 часов аварийных простоев в месяц.