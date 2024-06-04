Распадская представила цифровые проекты на «Угле России и Майнинг — 2024»

В Новокузнецке открылась XXXII Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг». Распадская угольная компания презентовала инновационные разработки в области безопасности и эффективности горных работ. Кроме того, в этом году компания помогла благоустроить выставочный комплекс. Угольщики оформили вход на «Кузбасскую ярмарку» в виде горной выработки и заложили на территории комплекса аллею рябин и сирени.
Программа «Подсказчик аэрогазового контроля» (АГК) анализирует данные циклов добычи угля, составляет прогноз газовой обстановки в очистном забое на 10 минут вперед. Этого времени достаточно, чтобы диспетчер шахты дал необходимые распоряжения, а машинист успел скорректировать режим работы очистного комбайна. Подсказчик АГК позволяет поддерживать концентрацию метана в лаве на безопасном уровне: бригаде добычников не приходится останавливать работу для проветривания выработки.
Цифровой проект «Видеоаналитика лавного конвейера» позволяет осуществлять бесперебойную транспортировку угля на-гора. На одной из секций механизированного комплекса установлена видеокамера. Она распознает каждый элемент лавного конвейера, оценивает его состояние и тут же маркирует. Вся информация в режиме реального времени выводится на экран в диспетчерскую. Это позволяет заблаговременно составить план работ на ближайшую ремонтную смену, предотвращая таким образом до 14 часов аварийных простоев в месяц.
Еще одна программа помогает в работе железнодорожникам Распадской. Программно-аппаратный комплекс видеоаналитики включает многолучевой сканер, пять видеокамер и шесть светодиодных прожекторов, установленных на несущей конструкции над путями. Система в автоматическом режиме учитывает инвентарные номера вагонов с точностью в 95% и отображает нераспознанные. С помощью лазерного дальномера она определяет порядковые номера вагонов, распознает в порожних составах остатки грузов и посторонние предметы, рассчитывает их объем. Система позволяет сокращать простои погрузочного комплекса и увеличивать погрузку угля и концентрата.
Также угольщики представили комплекс решений, которые обеспечивают транспортную безопасность. Среди них — система кругового обзора на тракторно-бульдозерной технике, подсветка на экскаваторах Red Kill Zone, навигаторы-автоинформаторы в служебных автобусах, программа видеоаналитики SOWA для самосвалов и электронный подсказчик горного диспетчера.
В XXXII выставке «Уголь России и Майнинг» примут участие более 650 компаний из 109 городов России, а также из Казахстана, Беларуси, Китая, Турции, Индии и российские представители компаний из Европы. Ожидается, что выставку посетят более 60 тысяч человек.
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