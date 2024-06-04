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В Казани временно ограничат движение на улице Энтузиастов

Это связано с проведением ремонта тепловых сетей.

Источник: Татарстан 24

По улице Энтузиастов в Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Ограничение связано с проведением ремонта тепловых сетей.

С десяти часов вечера 7 июня до шести часов утра 8 июня будет полностью закрыта проезжая часть в районе здания № 20 по улице Советской. Этот же участок перекроют и для пешеходов. Ограничение будет действовать с 6 по 8 июня. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства.

Ранее мы писали, что в Казани введут временные ограничения на движение транспортных средств, перевозящих опасные вещества, во время крупных международных мероприятий.