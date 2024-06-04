В Казани временно ограничат движение на улице Энтузиастов

С десяти часов вечера 7 июня до шести часов утра 8 июня будет полностью закрыта проезжая часть в районе здания № 20 по улице Советской. Этот же участок перекроют и для пешеходов. Ограничение будет действовать с 6 по 8 июня. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства.