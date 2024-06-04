В Красноярске расторгнут концессионное решение о модернизации трамвайной сети

Концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети на правобережье Красноярска будет прекращено. Договоренность между администрацией Красноярска и компанией «Мовиста Регион Красноярск» расторгнут через суд. Стороны уже повели совместные процедуры. Исковое заявление в Арбитражный суд направила именно администрация города. В досудебном порядке будут определены условия.
Этот договор с самого начала вызывал вопросы у горожан: зачем приглашать подрядчика со стороны, неужели нет никого на своей территории? Сторонам не удалось договориться по условиям реализации проекта.
Тем не менее работы на трамвайной сети ведутся, благодаря тому, что краевой центр участвует в краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы».