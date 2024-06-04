В Самаре высадили новые цветы на улице Ленинградской после весенних заморозков

Весной этого года цветочные композиции на главной пешеходной улице Самары — улице Ленинградской — сильно пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. В понедельник, 3 июня 2024 года, там началась высадка новых цветов, сообщил подрядчик городской администрации в социальных сетях.
Многие растения не выдержали длительных заморозков и резкого перепада температур. Цветы погибли, и клумбы потребовали восстановления. Сотрудники подрядной организации высадили новые цветы, заменив до 60% поврежденных растений.
Напомним, что в начале мая заморозки охватили территории европейской части России. В Самарской области даже наблюдались случаи мокрого снега. Тем не менее озимые культуры в регионе весьма устойчивые к холодам, и 95% из них не пострадали.
А в это время в Оренбургском заповеднике семья сусликов поселилась у парковки. Зверьки вовсю гуляют по газону и совсем не стесняются туристов, пишет «КП-Оренбург».