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Из Кемерова откроют дополнительные рейсы в Сочи, Питер и Екатеринбург

На июнь уже открыта продажа билетов.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского аэропорта им. Леонова, в июне из областной столицы откроют дополнительные рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уже открыта продажа билетов.

Так, по маршруту Сочи — Кемерово к двум рейсам «Северного ветра» в неделю (среда и воскресенье) прибавились три рейса «Уральских авиалиний» — во вторник, пятницу и субботу.

К имеющимся трём рейсам в Санкт-Петербург по средам, пятницам и воскресеньям добавился четвёртый, который выполняется по вторникам. В столицу Урала рейсы возит Red Wings по понедельникам, средам и пятницам.

Из Кемерова в целом можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Казань, а также в Минеральные Воды, Самару и Уфу. Время отправления самолётов на сайтах и билетах указывается местное для каждого аэропорта. В расписании и ценах на билеты возможны изменения.