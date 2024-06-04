Из Кемерова откроют дополнительные рейсы в Сочи, Питер и Екатеринбург

Из Кемерова в целом можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Казань, а также в Минеральные Воды, Самару и Уфу. Время отправления самолётов на сайтах и билетах указывается местное для каждого аэропорта. В расписании и ценах на билеты возможны изменения.