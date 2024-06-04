Минниханов принял участие в открытии самой большой в Ульяновске мечети

«Сегодня для Ульяновска и для всех мусульман — большой праздник. И не только для мусульман — здесь с нами находятся и наши православные братья. Это очень важно для нашей многонациональной страны. Мы в нашей стране живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей Отчизны. Мой коллега, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, позвонил и сказал, что у вас состоится такое событие. Конечно, в такой день мы должны быть вместе!».