На стенах жилых домов в Казани появились таблички «Укрытие»

Всего в многоквартирных домах 5 461 подвалов, из которых 2 637 пригодны в качестве укрытия, 430 из них нужно дооборудовать. Полностью готовы к использованию 2 207 укрытий, более 50% из них уже оборудованы соответствующими указателями.