На стенах жилых домов в Казани появились таблички «Укрытие»

2207 укрытий в Казани готовы к использованию. 50% из них оснащены указателями. Они предназначены для временного пребывания граждан не дольше суток, сообщили в управлении гражданской защиты горисполкома.
Всего в многоквартирных домах 5 461 подвалов, из которых 2 637 пригодны в качестве укрытия, 430 из них нужно дооборудовать. Полностью готовы к использованию 2 207 укрытий, более 50% из них уже оборудованы соответствующими указателями.
Всю информацию об укрытиях можно получить в управляющих компаниях и через единую дежурно-диспетчерскую службу. Ответственность за содержание подвалов лежит на управляющих компаниях.
Ранее в домах Казани начали появляться предупреждения об атаках дронов.